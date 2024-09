Die Weng Fine Art AG (WFA) blickt optimistisch in die Zukunft. Ab Januar 2025 wird die Mehrwertsteuer auf Kunstgegenstände in Deutschland von 19% auf 7% gesenkt. Diese Entscheidung des Bundeskabinetts vom 5. Juni 2024 verspricht dem deutschen Kunstmarkt und insbesondere der WFA neue Möglichkeiten. Die Senkung beseitigt bisherige Wettbewerbsverzerrungen und macht den Verkauf von Kunstwerken in Deutschland attraktiver.

Stabilisierung des Kunstmarktes erwartet

Nach einem kontinuierlichen Abwärtstrend seit Sommer 2022 zeigen sich nun erste Anzeichen einer Stabilisierung im Kunstmarkt. Die WFA erwartet, dass die Steuersenkung zusammen mit sinkenden Inflationsraten und Zinsen sowie einer verbesserten wirtschaftlichen Lage zu einer Markterholung im Jahr 2025 führen wird. Dies könnte positive Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung und den Aktienkurs der WFA haben.

