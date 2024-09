Die Merck & Co Aktie zeigt sich in den letzten Tagen relativ stabil, trotz einiger Herausforderungen im Pharmasektor. Mit einem aktuellen Kurs von 117,16 USD (Stand: 21.09.2024) liegt die Aktie nur leicht unter dem Vortagesniveau. Bemerkenswert ist, dass Merck im Jahresvergleich ein Plus von über 9% verzeichnen konnte, was auf die anhaltende Stärke des Unternehmens im hart umkämpften Pharmamarkt hindeutet.

Ausblick und Dividende

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 erwartet Merck eine Dividende von 3,08 USD je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 2,52% entspricht. Dies unterstreicht die Attraktivität der Aktie für einkommensorientierte Anleger. Analysten sehen zudem Potenzial für weiteres Wachstum, gestützt durch Mercks starke Produktpipeline und führende Position in Schlüsselbereichen wie Onkologie und Impfstoffe.

Trotz positiver Aussichten bleiben Herausforderungen wie Patentabläufe und regulatorischer Druck bestehen. Investoren sollten diese Faktoren im Auge behalten, während sie die langfristigen Wachstumschancen von Merck & Co abwägen.

