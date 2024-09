Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA hat einen bedeutenden Führungswechsel vollzogen. Prof. Dr. Daniel Gotthardt, Sohn des Unternehmensgründers, wurde zum neuen CEO ernannt. Diese Entscheidung markiert einen Generationswechsel an der Spitze des Koblenzer Gesundheits-IT-Unternehmens. Trotz dieser Veränderung hat die Aktie in den letzten Wochen deutlich an Wert verloren und notiert derzeit bei 13,41 EUR, was einem Rückgang von 14,12% im letzten Monat entspricht.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von CompuGroup Medical zeigen ein gemischtes Bild. Während die Dividendenrendite für 2024 mit 3,62% attraktiv erscheint, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 bei vergleichsweise niedrigen 7,70. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Analysten beobachten genau, wie sich der Führungswechsel auf die zukünftige Unternehmensentwicklung und den Aktienkurs auswirken wird.

