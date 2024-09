Die Lufthansa kommt erneut in Turbulenzen, allerdings am Aktienmarkt. Am Freitag ging es zum Abschuss einer ordentlichen Woche um gut -0,8 % nach unten. Die Notierungen bleiben derzeit in einem langfristigen Abwärtstrend. Die Gründe sind nicht ganz klar - allerdings ist kurzfristig ein Problem entstanden, das durchaus auch Gewicht für die allgemeine Betrachtung hat.

Lufthansa: Peking ist weg

Die Flugverbindung zwischen Frankfurt und Peking ist gestrichen worden. Dauerhaft vom Flugplan, nicht als Einmalvorgang. Die Begründung bezieht die riskante Lage ein, die sich im Nahen und Mittleren Osten entwickelt hat. Das ist nicht schön und auch nicht unbedeutend. Denn Peking ist nur eine Destination für die Lufthansa. Was wird passieren, wenn die allgemeinen Risiken als hoch gelten? Streicht die Lufthansa zahlreiche verschiedene Linienverbindungen nach Asien?

Die Zahlen bleiben noch gut

Die aktuellen Zahlen indes sind, wenn nichts gestrichen würde, noch gut. Die Zahl zum KGV 2025 würde lauten: 5,1. Das ist günstig. Das spricht für die Aktie - trotz Peking.

