Die TeamViewer SE setzt ihr Aktienrückkaufprogramm unbeirrt fort, obwohl der Aktienkurs in den letzten Wochen unter Druck geraten ist. Allein am Montag wurden weitere 135.000 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 11,553 Euro zurückgekauft. Dies unterstreicht das Vertrauen des Managements in die langfristigen Perspektiven des Unternehmens, trotz der aktuellen Marktvolatilität.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz des jüngsten Kursrückgangs von über 6% im letzten Monat bleiben Analysten weiterhin zuversichtlich für die TeamViewer-Aktie. Die US-Investmentbank Goldman Sachs bekräftigte kürzlich ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 18 Euro. Analyst Mohammed Moawalla erwartet eine Belebung des Geschäfts zum Jahresende hin und hat seine Gewinnprognosen für das dritte Quartal angehoben. Dies könnte der Aktie neuen Auftrieb verleihen, sofern sich die positiven Erwartungen in den kommenden Quartalszahlen widerspiegeln.

