Die First Graphene Aktie verzeichnet am 21. September 2024 eine leichte Erholung, nachdem sie in den vergangenen Wochen unter Druck geraten war. Mit einem aktuellen Kurs von 0,0284 EUR liegt die Aktie zwar immer noch 6,58% unter dem Niveau des Vormonats, zeigt aber Anzeichen einer möglichen Stabilisierung. Trotz der jüngsten Verluste notiert die Aktie derzeit 12,68% über ihrem 52-Wochen-Tief, was auf ein gewisses Aufwärtspotenzial hindeutet.

Finanzkennzahlen weiterhin herausfordernd

Die finanziellen Kennzahlen des Unternehmens bleiben jedoch angespannt. Mit einem prognostizierten KUV von 54,70 für das laufende Jahr 2024 und einem negativen KGV von -5,47 steht First Graphene vor erheblichen Herausforderungen. Anleger sollten die kommenden Quartalszahlen genau beobachten, um mögliche Anzeichen einer Verbesserung der Geschäftslage zu erkennen. Die kurzfristige Entwicklung der Aktie dürfte maßgeblich von der Fähigkeit des Unternehmens abhängen, seine innovative Graphentechnologie erfolgreich zu kommerzialisieren.

First Graphene Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...