Bloom Energy, ein führendes Unternehmen im Bereich der Festoxid-Brennstoffzellentechnologie, hat sich zu jüngsten Marktdiskussionen über die koreanische Wasserstoff-Portfolio-Standard-Auktion geäußert. Das Unternehmen erwartet, seine Liefermengen nach Korea in den kommenden Jahren auf einem Niveau zu halten, das mit dem der letzten Jahre vergleichbar ist. Diese Prognose stützt sich auf eine bestehende Vereinbarung mit SK ecoplant Co., Ltd., nach der SK zwischen 2024 und 2027 Festoxid-Brennstoffzellen mit einer Leistung von 500 MW von Bloom erwerben wird.

Technologische Führungsposition unterstrichen

Bloom Energy betont seine technologische Überlegenheit mit einem elektrischen Wirkungsgrad von 60% bei Wasserstoffnutzung und einem Kraft-Wärme-Kopplungs-Wirkungsgrad von 90%. Diese Zahlen unterstreichen die führende Position des Unternehmens in Bezug auf Effizienz und Gesamtbetriebskosten im Energieerzeugungssektor. Mit seinem Fertigungs-Joint-Venture und einem wachsenden lokalen Zulieferernetzwerk in Korea sieht Bloom Energy vielversprechende Zukunftsperspektiven in diesem wichtigen Markt.

