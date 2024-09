Die Kion Group, ein führender Anbieter von Gabelstaplern und Lagertechnik, zeigt trotz jüngster Herausforderungen Anzeichen einer Erholung. Obwohl die Aktie in den letzten 30 Tagen um 4,36% gefallen ist, liegt sie immer noch 17,22% über ihrem 52-Wochen-Tief. Dies deutet auf eine potenzielle Wende hin, insbesondere angesichts der starken Fundamentaldaten des Unternehmens.

Attraktive Bewertung lockt Investoren

Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,39 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,43 erscheint die Kion-Aktie unterbewertet. Zudem bietet das Unternehmen eine Dividendenrendite von 2,08%, was in Zeiten niedriger Zinsen attraktiv ist. Experten sehen in der robusten Marktposition von Kion und der wachsenden Nachfrage nach Automatisierungslösungen in der Logistikbranche vielversprechende Zukunftsaussichten für den Konzern.

