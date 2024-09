Die Weng Fine Art AG (WFA) blickt optimistisch auf das Jahr 2025. Grund dafür ist die vom Bundeskabinett beschlossene Senkung der Mehrwertsteuer auf Kunstgegenstände von 19% auf 7% ab Januar 2025. Diese Maßnahme dürfte den deutschen Kunstmarkt, der seit 2022 unter Druck stand, deutlich entlasten und Wettbewerbsverzerrungen abbauen.

Für die WFA eröffnen sich dadurch attraktivere Möglichkeiten, Kunstwerke in Deutschland und über deutsche Auktionshäuser zu veräußern. In Kombination mit erwarteten sinkenden Inflationsraten und Zinsen sowie einer Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds rechnet das Unternehmen mit einer Erholung des Kunstmarktes im kommenden Jahr. Aktuell zeigen sich bereits erste Anzeichen einer Stabilisierung.

Artnet-Beteiligung im Fokus

Die WFA hat zudem ihre Beteiligung an der artnet AG auf fast 30% erhöht und ist damit größter Aktionär. Das Unternehmen plant, einen Investor beim Aufbau einer Mehrheitsbeteiligung an Artnet zu unterstützen, um den Wert des Unternehmens zu steigern. Eine Entscheidung darüber wird im dritten Quartal 2024 erwartet.

