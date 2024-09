Die Teradyne-Aktie zeigt sich trotz anhaltender Schwäche im Mobilitätssektor robust. Im ersten Quartal 2024 übertraf das Unternehmen die Erwartungen dank einer unerwartet hohen Nachfrage nach Speicher- und Netzwerkanwendungen, die durch künstliche Intelligenz (KI) angetrieben werden. Der Umsatz lag bei 600 Millionen US-Dollar, wobei das Halbleitertest-Segment mit 412 Millionen US-Dollar den Löwenanteil ausmachte.

Ausblick auf das zweite Quartal

Für das zweite Quartal 2024 prognostiziert Teradyne einen Umsatz zwischen 665 und 725 Millionen US-Dollar. Während die Stärke in den Bereichen Speicher und Computing die Leistung in der ersten Jahreshälfte antreibt, bleibt die Sichtbarkeit über das zweite Quartal hinaus begrenzt. Im Robotik-Segment erwartet das Unternehmen, dass neue Produkte, Anwendungen und Verbesserungen im globalen Vertriebsnetz das Wachstum im weiteren Jahresverlauf ankurbeln werden.

