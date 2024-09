Eni SpA, der italienische Energieriese, hat im zweiten Quartal 2024 trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Nettogewinn sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 49% auf 1,75 Milliarden Euro, lag aber über den Prognosen von 1,64 Milliarden Euro. Der Umsatz ging um 27% auf 18,8 Milliarden Euro zurück, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Öl- und Gaspreise.

Positiver Ausblick trotz Herausforderungen

Trotz des schwierigen Marktumfelds bleibt Eni optimistisch für die Zukunft. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für die Gesamtjahresproduktion und kündigte an, sein Aktienrückkaufprogramm fortzusetzen. Anleger reagierten positiv auf die Nachrichten, was sich in einem leichten Kursanstieg widerspiegelte. Mit einer Dividendenrendite von über 7% bleibt die Eni-Aktie für Investoren attraktiv, auch wenn die kurzfristigen Herausforderungen im Energiesektor anhalten.

(200 Wörter)

Ad

The latest Eni SpA figures speak volumes: Urgent action required for Eni SpA shareholders. Is it worth investing, or should you sell? Find out what to do now in our current free analysis from 22 September.

Continue reading here ...