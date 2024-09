DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Geothermie boomt vor allem in der Baubranche

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/22.09.2024/08:00) - Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die EU im Mai 2022 den "REPowerEU-Plan" ins Leben gerufen, um die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und deren Lieferanten zu reduzieren.

Geothermie mit viel Luft nach oben

Um Europa bis zum Jahr 2050 zur Klimaneutralität zu verhelfen, schreibt die EU-Kommission der Geothermie eine große Bedeutung zu. Diese Form der erneuerbaren Energie eignet sich nämlich sowohl zum Erzeugen von umweltfreundlichem Grundlaststrom als auch zum Heizen bzw. Kühlen von Gebäuden - und dies völlig wetterunabhängig. Insgesamt ist das Einsatzgebiet von Geothermie sehr umfangreich. So arbeitet z.B. das Unternehmen Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086) daran, durch geothermische Anlagen aus Sole (Salzlösung) Lithium zu extrahieren und die dabei erzeugte Energie ebenfalls zu vermarkten.

Der österreichische Baukonzern PORR Group (ISIN: AT0000609607) hat das Potenzial ebenfalls erkannt und setzt bereits seit Jahren zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden erfolgreich auf Geothermie. Dekarbonisierung wird - neben den drei anderen D ' s Digitalisierung, Deglobalisierung und Demografischer Wandel - als einer der vier Megatrends identifiziert, von dem das Bauunternehmen profitieren wird.

Geothermische Anlagen gelten zudem als besonders nachhaltig: Bei deren Betrieb stammen etwa 75 Prozent der bereitgestellten Energie aus dem Erdreich, während 25 Prozent zur "Förderung" benötigt werden. Mit der Nutzung von grünem Strom kann man eine Erdwärmeheizung also als "nahezu klimaneutral" einordnen.

Laut Studien des Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) für Geothermie könnten bei entsprechender Förderung und Entwicklung geothermische Systeme bis 2050 bis zu 25 Prozent des europäischen Heizbedarfs decken. Bei der PORR wächst das Geschäftsfeld pro Jahr um etwa 40 Prozent. Im Jahr 2022 setzte die PORR an mehr als 50 Standorten rund 650 Sonden ein. Im Jahr darauf waren es bereits über 1.000 Sonden und auch in diesem Jahr 2024 dürfte sich das Geschäftsfeld weiter vergrößern.

Geothermische Vorzeigeprojekte en masse

Bereits 2018 setzte auch die PORR selbst im Rahmen der Revitalisierung des Standorts Linz auf erneuerbare Energie und realisierte die zum damaligen Zeitpunkt größte Erdwärmesondenanlage der Landeshauptstadt. Die von der PORR Umwelttechnik geplante und errichtete geothermische Anlage versorgt das Büro- und Nebengebäude sowie das Labor mit erneuerbarer Energie. Die insgesamt 46 Tiefensonden (105 Meter) werden sowohl zum Heizen (Heizleistung 305 kW) als auch zum Kühlen (Kühlleistung 217 kW) der Gebäude verwendet.

Die Vorzüge dieser Technologie kommen auch in weiteren Hauptstädten zum Einsatz. Bei folgenden Wiener Bauprojekten erfolgt das Heizen bzw. Kühlen via Erdwärme: LeopoldQuartier, Wohnhausanlage (WHA) Village im Dritten, WHA G'mischter Block und Vienna TwentyTwo. Und auch in Berlin wird dieses Konzept bei einem besonders prestigeträchtigen und herausfordernden Bauprojekt umgesetzt. Für den Deutschen Bundestag in Berlin baut die PORR ein neues Büro- und Verwaltungsgebäude - das Elisabeth-Selbert-Haus. Dabei ist neben dem Einsatz von Geothermie auch eine alternative Energieversorgung vorgesehen.

In Zeiten der Erderwärmung wird das Herunterkühlen von Gebäuden durch erneuerbare Energiequellen immer wichtiger. In diesem Zusammenhang drängt sich vor allem der wachsende Baubedarf bei Lagerhallen oder Datenzentren geradezu auf. Deren Klimatisierung kann durch geothermische Anlagen realisiert werden. Für eine automatisierte Logistikhalle im oberösterreichischen Wels hat die PORR 2023 z.B. eine monovalente Geothermieanlage mit einer Heizleistung von 300 kW und einer Kühlleistung von 200 kW realisiert.

----------

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "PORR".

PORR ISIN: AT0000609607 WKN: 850185

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small-& MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu ( http://www.dr-reuter.eu/ ) www.small-microcap.eu ( http://www.small-microcap.eu/ )

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2024 02:00 ET (06:00 GMT)