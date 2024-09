Die Beiersdorf AG verzeichnet trotz herausfordernder Marktbedingungen ein beeindruckendes Umsatzwachstum. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 stieg der Umsatz organisch um 11,1 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Besonders erfreulich entwickelte sich die Kernmarke Nivea mit einem Umsatzplus von 10,8 Prozent. Erstmals in der Unternehmensgeschichte konnte Nivea in allen Märkten und Produktkategorien weltweit Marktanteile hinzugewinnen. Auch die Luxusmarke La Prairie legte um 5,5 Prozent zu, nachdem sie zu Jahresbeginn noch unter den Lockdowns in China gelitten hatte.

Prognose angehoben

Aufgrund der starken Performance hob Beiersdorf seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Das Unternehmen erwartet nun ein organisches Umsatzwachstum von neun bis zehn Prozent. Vorstandschef Vincent Warnery betonte, dass man sich der wirtschaftlichen Unsicherheiten bewusst sei, aber zuversichtlich in die Zukunft blicke. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der seit Jahresbeginn um über zehn Prozent zulegen konnte.

