Die Deutsche Boerse Aktie zeigt sich in den letzten Wochen von ihrer starken Seite. Mit einem aktuellen Kurs von 208,35 EUR (Stand: 22.09.2024) konnte das Papier im vergangenen Monat um 2,56% zulegen. Besonders beeindruckend ist die Jahresperformance mit einem Plus von 27,82%. Analysten sehen weiterhin Potenzial: Die Warburg Bank hob kürzlich das Kursziel auf 239 EUR an und bestätigte die Kaufempfehlung.

Solide Fundamentaldaten stützen Kurs

Die Geschäftszahlen unterstreichen die positive Entwicklung. Für 2024 wird eine Dividende von 3,80 EUR je Aktie erwartet, was einer attraktiven Rendite von 2,11% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit 20,14 im branchenüblichen Bereich. Angesichts der stabilen Marktposition und des innovativen Geschäftsmodells bleibt die Deutsche Boerse Aktie für Anleger interessant, auch wenn kurzfristige Schwankungen aufgrund der allgemeinen Marktvolatilität nicht auszuschließen sind.

Anzeige

Die neusten Deutsche Boerse-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Boerse-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...