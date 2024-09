DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Tokio bleiben die Börsen wegen des Feiertages zum Herbstanfang geschlossen.

TAGESTHEMA

Qualcomm soll in den vergangenen Tagen ein Übernahmeangebot an den Konkurrenten Intel gerichtet haben, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Der Intel-Aktienkurs zog daraufhin am Freitag phasenweise um rund 7 Prozent an. Ein Abschluss sei noch lange nicht sicher, warnten die Beteiligten. Selbst wenn Intel dazu bereit wäre, würde ein Deal dieser Größenordnung mit großer Sicherheit kartellrechtliche Untersuchungen nach sich ziehen, obwohl es auch möglich sei, dass er als Chance gesehen werden könnte, die Wettbewerbsfähigkeit der USA bei Chips zu stärken. Um das Geschäft zu bewerkstelligen könnte Qualcomm Teile der Vermögenswerte von Intel an andere Interessenten zu verkaufen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

INDEXÄNDERUNGEN

Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am 23. September wirksam:

+ S&P-500 AUFNAHME - Dell Technologies - Erie Indemnity - Palantir Technologies ENTNAHME - American Airlines - Bio-Rad Laboratories - Etsy

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,34 3-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,06 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 55,4 zuvor: 55,7 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 48,4 zuvor: 47,9

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.778,00 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.125,75 +0,5% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 18.315,44 +0,3% Kospi 2.599,07 +0,2% Shanghai-Composite 2.753,71 +0,6% S&P/ASX 200 8.159,20 -0,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den ostasiatischen Börsen geht es zum Start in die neue Woche meist nach oben. Die chinesischen Aktienmärkte profitieren dabei von einer Zinssenkung der chinesischen Zentralbank: Die People's Bank of China hat den Zins für 14-tägige Reverse-Repo-Geschäfte auf 1,85 von 1,95 Prozent gesenkt, was einer Senkung des Zinssatzes für 7-tägige Repo-Geschäfte im Juli folgt. In Tokio wird derweil wegen des Feiertags zum Herbstanfang am Montag nicht gehandelt. Gesucht sind in Schanghai Aktien der Energiebranche, die dem Ölpreis nach oben folgen. Petrochina steigen um 2 und CNOOC um 1,4 Prozent. Auch Bankaktien legen zu. Unter anderem verbessern sich ICBC um 1,6 und Agricultural Bank of China um 1,5 Prozent. In Hongkong springen China Aoyuan um 109 Prozent, nachdem die Investmentgesellschaft Multi Gold aus Nahost einen Anteil von 16,48 Prozent erworben hat und zum größten Aktionär des Immobilienentwicklers wurde. Ansonsten führen Technologiewerte die Gewinnerliste an. Xiaomi steigen um 3,9 und Lenovo 3,2 Prozent. In Seoul bremst das Indexschwergewicht Samsung Electronics (-0,5%) den Kospi. Samsung und die in Taiwan ansässige TSMC (unverändert in Taiwan) erwägen einem Medienbericht zufolge den Bau von Megafabriken in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Im australischen Sydney kommt der S&P/ASX-200 von seinem am Freitag erreichten fünften Rekordhoch in Folge etwas zurück. Anleger halten sich in Erwartung des Zinsentscheids der Reserve Bank of Australia am Dienstag zurück. Am Mittwoch stehen viel beachtete Inflationsdaten auf der Agenda.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.063,36 +0,1% 38,17 +11,6% S&P-500 5.702,55 -0,2% -11,09 +19,6% Nasdaq-Comp. 17.948,32 -0,4% -65,66 +19,6% Nasdaq-100 19.791,49 -0,2% -48,34 +17,6% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 4,02 Mrd 1,035 Mrd Gewinner 963 2.227 Verlierer 1.806 593 Unverändert 90 57

Behauptet - Nachdem die 50 Basispunkte-Zinssenkung der US-Notenbank in Verbindung mit einigen ermutigenden Konjunkturdaten vortags ein Kursfeuerwerk gezündet hatte, das den Dow und den S&P-500 auf Rekordhochs trieb, wurden vor dem Wochenschluss Gewinne mitgenommen. Übergeordnet stützte aber die Aussicht auf eine "weiche Landung" der US-Wirtschaft. Intel stiegen zeitweise um über 7 Prozent und schlossen 3,5 Prozent fester. Treiber war, dass der Konkurrent Qualcomm (-2,9%) Kreisen zufolge ein Übernahmeangebot an den Konkurrenten gerichtet haben soll. Nike schnellten um 6,8 Prozent nach oben mit der Nachricht über einen Führungswechsel. Fedex brachen um 15,2 Prozent ein. Der Logistikkonzern hatte in seinem ersten Geschäftsquartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet und seine Prognosen gesenkt. UPS fielen im Sog um 2,7 Prozent. General Motors gaben um 0,5 Prozent nach. Der Autobauer beordert knapp 450.000 Fahrzeuge zurück in die Werkstätten. Constellation Energy sprangen um 22,3 Prozent. Der Energiekonzern hat mit Microsoft (-0,8%) die Wiederinbetriebnahme eines Reaktorblocks vertraglich vereinbart und wird den Softwareriesen mit dem dort erzeugten Strom beliefern.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,59 +0,8 3,58 -83,1 5 Jahre 3,49 +0,5 3,49 -50,6 7 Jahre 3,61 +1,7 3,59 -36,2 10 Jahre 3,74 +2,5 3,71 -14,3 30 Jahre 4,08 +3,3 4,05 11,1

Vor dem Hintergrund jüngster Signale einer soliden US-Konjunktur stiegen die Renditen am Anleihemarkt trotz des eingeleiteten Zinssenkungszyklus leicht.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:17 % YTD EUR/USD 1,1165 +0,0% 1,1161 1,1177 +1,1% EUR/JPY 161,00 +0,2% 160,61 159,77 +3,5% EUR/GBP 0,8383 +0,0% 0,8381 0,8382 -3,4% GBP/USD 1,3319 -0,0% 1,3319 1,3334 +4,6% USD/JPY 144,20 +0,2% 143,89 142,97 +2,3% USD/KRW 1.335,71 +0,2% 1.332,59 1.331,17 +2,9% USD/CNY 7,0495 +0,0% 7,0485 7,0555 -0,7% USD/CNH 7,0478 +0,0% 7,0457 7,0497 +2,0% USD/HKD 7,7875 -0,0% 7,7908 7,7920 -0,3% AUD/USD 0,6832 +0,4% 0,6806 0,6821 +0,4% NZD/USD 0,6247 +0,2% 0,6235 0,6252 -1,2% Bitcoin BTC/USD 63.822,05 +1,6% 62.826,75 63.553,80 +46,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar bewegte sich kaum, der Dollarindex stieg um 0,1 Prozent. Einen Rücksetzer verzeichnete der Yen, nachdem der japanische Notenbankchef Zinserhöhungsspekulationen einen Dämpfer erteilt hatte mit der Aussage: "Weil die Aussichten immer unsicherer werden, möchten wir uns noch etwas Zeit nehmen, um zu sehen, wie sich die Aussichten entwickeln."

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,56 71 +0,8% +0,56 +1,3% Brent/ICE 75,03 74,49 +0,7% +0,54 -0,4%

Die Ölpreise gaben um rund 0,3 Prozent nach. Marktteilnehmer verwiesen auf Nachfragesorgen aufgrund der Konjunkturschwäche des wichtigen Rohstoffabnehmerlands China.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.629,33 2.622,14 +0,3% +7,19 +27,5% Silber (Spot) 31,10 31,18 -0,2% -0,07 +30,8% Platin (Spot) 974,33 979,23 -0,5% -4,90 -1,8% Kupfer-Future 4,28 4,29 -0,2% -0,01 +8,4%

Der Goldpreis stieg nach den deutlichen Vortagesaufschlägen weiter. Rückenwind kam weiterhin von der Fed-Zinssenkung. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 1,3 Prozent.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

PBOC

Die chinesische Zentralbank hat die Zinssätze für 14-tägige Reverse-Repo-Geschäfte um 10 Basispunkte auf 1,85 Prozent gesenkt und 74,5 Milliarden Yuan - umgerechnet rund 9,5 Milliarden Euro - an Liquidität über diesen Mechanismus injiziert, um die Wirtschaft anzukurbeln. Der Schritt spiegelt die Senkung des 7-tägigen Reverse-Repo-Satzes im Juli wider, als die People's Bank of China (PBoC) keine 14-tägige Reverse-Repo-Operation durchführte, sagte Zhiwei Zhang, Ökonom bei Pinpoint Asset Management. Die Zentralbank stellte außerdem 160,1 Milliarden Yuan über siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte zur Verfügung und beließ den Zinssatz für diese Geschäfte unverändert bei 1,7 Prozent, wie sie am Montag mitteilte.

VERBRAUCHERPREISE MALAYSIA

- Malaysia Verbraucherpreise Aug +0,1% gg Vormonat

- Malaysia Verbraucherpreise Aug +1,9% (PROG: +2,1%) gg Vorjahr

VERBRAUCHERPREISE SINGAPUR

- Singapur Verbraucherpreise Kernrate Aug +2,7% (Juli: +2,5%) gg Vj

- Singapur Verbraucherpreise Aug +2,2% gg Vj (PROG: +2,05%)

SAMSUNG / TSMC

