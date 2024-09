Die Volkswagen-Aktie zeigt sich in turbulenten Zeiten widerstandsfähig. Trotz der anhaltenden Herausforderungen in der Automobilbranche konnte das Papier im XETRA-Handel leichte Zuwächse verzeichnen und stieg um 0,2 Prozent auf 91,00 EUR. Analysten sehen weiterhin Potenzial und setzen im Mittel ein Kursziel von 127,60 EUR, was einem beträchtlichen Aufwärtspotenzial entspricht. Die Dividendenausschüttung von 9,06 EUR pro Aktie im vergangenen Jahr unterstreicht die Attraktivität für Anleger, wenngleich Experten für das laufende Jahr mit einer leichten Reduzierung auf 8,62 EUR rechnen.

Branchenweite Herausforderungen

Die gesamte Autoindustrie sieht sich derzeit mit einer Krise konfrontiert, insbesondere im Bereich der Elektromobilität. Ein digitaler "Autogipfel" unter Beteiligung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Autoherstellern, Verbänden und Gewerkschaften sucht nach Lösungen, um die eingebrochene Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wieder anzukurbeln. Volkswagen, als einer der führenden Akteure in diesem Segment, steht vor der Herausforderung, seine Marktposition zu behaupten und gleichzeitig die Transformation hin zur Elektromobilität voranzutreiben.

