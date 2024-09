Die Varta AG befindet sich in einer kritischen Phase ihrer Unternehmensgeschichte. Der Aktienkurs des Batterieherstellers ist stark gefallen und notierte zuletzt bei 1,48 Euro, was einem Rückgang von 2,6 Prozent entspricht. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 24,13 Euro im November 2023 bedeutet dies einen dramatischen Wertverlust. Die finanzielle Lage des Unternehmens bleibt angespannt, was sich auch in der Aussetzung der Dividendenzahlung widerspiegelt.

Kleinanleger fordern Beteiligung am Rettungskonzept

Der vom Unternehmen vorgestellte Sanierungsplan stößt bei Kleinaktionären auf Ablehnung. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) fordert eine stärkere Einbindung der Anleger in das Rettungskonzept und warnt vor einer drohenden Enteignung. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung will der Varta-Vorstand über die aktuelle Lage berichten und mögliche Lösungswege aufzeigen. Die Zukunft des Unternehmens bleibt ungewiss, während der Druck von Seiten der Investoren zunimmt.

Varta Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...