Die Adidas-Aktie verzeichnete am Freitag einen leichten Kursanstieg im XETRA-Handel. Zu Handelsbeginn notierte das Papier bei 217,90 EUR und kletterte im Laufe des Vormittags auf 219,40 EUR, was einem Plus von 0,7 Prozent entspricht. Der Sportartikelhersteller konnte damit dem allgemeinen Abwärtstrend an den europäischen Börsen trotzen, wobei sowohl der DAX als auch der Euro STOXX 50 Verluste hinnehmen mussten.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Trotz des jüngsten Kursanstiegs sehen Analysten noch Luft nach oben für die Adidas-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 230,08 EUR, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 5 Prozent entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 3,52 EUR je Aktie. Die positive Einschätzung basiert unter anderem auf den starken Quartalszahlen, die Adidas Ende Juli vorgelegt hatte. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um knapp 9 Prozent auf 5,82 Milliarden EUR, während sich der Gewinn je Aktie mehr als verdoppelte.

