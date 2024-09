Die jüngste Genehmigung der US-Börsenaufsicht SEC für die Notierung von Optionen auf Blackrocks Spot-Bitcoin-ETF hat den Kryptomarkt in Aufruhr versetzt. Der Bitcoin-Kurs kletterte auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise auf über 64.700 US-Dollar, bevor er sich bei etwa 63.400 Dollar einpendelte. Experten sehen in dieser Entwicklung einen bedeutenden Schritt zur Erhöhung der Marktliquidität und zur Stärkung des Vertrauens in digitale Vermögenswerte.

Auswirkungen auf den Kryptomarkt

Die Entscheidung der SEC könnte weitreichende Folgen haben. Analysten erwarten, dass die Einführung von Optionsprodukten mehr Marktteilnehmer anziehen und die Preisfindung verbessern wird. Gleichzeitig profitiert der Bitcoin von der Aussicht auf Zinssenkungen, da die Kryptowährung im Gegensatz zu traditionellen Anlagen keine Marktzinsen abwirft. Diese Kombination von Faktoren könnte den Kryptomarkt nachhaltig beeinflussen und die Position von Bitcoin als alternative Anlageform weiter stärken.

Anzeige

Die neusten Blackrock-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Blackrock-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...