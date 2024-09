Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich in den letzten Handelstagen volatil. Im XETRA-Handel verzeichnete sie zeitweise Verluste von über 2 Prozent und notierte bei 5,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf über 33.000 Aktien. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt das 52-Wochen-Hoch von 7,98 EUR immer noch fast 47 Prozent über dem derzeitigen Kursniveau. Analysten sehen dennoch Potenzial und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,70 EUR aus.

Finanzielle Entwicklung und Ausblick

Im zweiten Quartal 2024 konnte ProSiebenSat1 Media SE eine positive Entwicklung verzeichnen. Der Konzern meldete einen Gewinn pro Aktie von 0,06 EUR, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal darstellt. Auch der Umsatz stieg um 4,49 Prozent auf 907 Millionen EUR. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn pro Aktie von 1,04 EUR. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 14. November 2024 präsentiert, was Investoren gespannt erwarten dürften.

