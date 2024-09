EQS-Ad-hoc: Deutsche Post AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Ad hoc: Deutsche Post AG trifft Grundsatzentscheidung zur Modernisierung der Konzernstruktur im Kontext der Strategie 2030 23.09.2024 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Der Vorstand der Deutsche Post AG hat den strategischen Rahmen für die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts verabschiedet. Mit "Strategie 2030 - Nachhaltiges Wachstum Beschleunigen" strebt das Unternehmen bis 2030 ein Umsatzwachstum von 50 Prozent im Vergleich zu 2023 an. Die DHL Group will ihr volles Wachstumspotenzial durch divisionale und konzernweite Wachstumsinitiativen entfalten. Um Komplexität zu reduzieren und ihre Wachstumsagenda zu unterstützen, wird die DHL Group ihre komplexe rechtliche Struktur an ihre bewährte Managementstruktur anpassen. Während die Managementstruktur des Unternehmens mit seinen fünf Divisionen - Express, Global Forwarding/Freight, Supply Chain, eCommerce und Post & Paket Deutschland - einfach und klar ist, ist die zugrunde liegende rechtliche Struktur viel komplexer und teilweise überlappend. Die Anpassung soll die Komplexität reduzieren und eine flexiblere und agilere Struktur schaffen. Die Vereinfachung umfasst die Etablierung von Post & Paket Deutschland und eCommerce als eigenständige Gesellschaften - vergleichbar mit den anderen Gesellschaften. Der Name Deutsche Post AG soll weiterhin für die Aktivitäten von Post & Paket Deutschland verwendet werden. Diese technische Maßnahme soll zu keinen inhaltlichen Änderungen im Konzernportfolio, bei Tarifverträgen und Schutzvereinbarungen, Managementverantwortlichkeiten oder anderen rechtlichen Verpflichtungen führen. Die Umsetzung wird etwa ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Der Aufsichtsrat unterstützt die Weiterverfolgung des Vorhabens. Die ausführliche Vorstellung der Strategie 2030 und der geplanten nächsten Schritte ist für den 24. September 2024 geplant, und kann unter Capital Markets Events - DHL Group verfolgt werden. - Ende -





