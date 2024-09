Der BlackRock Greater Europe Investment Trust plc hat kürzlich bedeutende Entwicklungen vermeldet, die für Anleger von Interesse sein dürften. Das Unternehmen gab bekannt, dass es 18.030 seiner eigenen Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von 580,82 Pence pro Aktie zurückgekauft hat. Diese Aktien sollen in der Schatzkammer gehalten werden, was die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien auf 98.966.640 reduziert, ohne die Aktien in der Schatzkammer zu berücksichtigen.

Aktueller Nettovermögenswert und Marktposition

Parallel dazu wurde der ungeprüfte Nettoinventarwert des Trusts zum 20. September 2024 mit 613,96 Pence pro Aktie (nur Kapital) bzw. 619,62 Pence (einschließlich des laufenden Jahreseinkommens) angegeben. Diese Zahlen spiegeln die aktuelle Marktbewertung des Portfolios wider und bieten Anlegern einen Einblick in die finanzielle Gesundheit des Trusts. Mit einem Gesamtkapital von 99.009.670 Stammaktien, exklusive der in der Schatzkammer gehaltenen Anteile, positioniert sich der BlackRock Greater Europe Investment Trust weiterhin als bedeutender Akteur im europäischen Investmentsektor.

Anzeige

Die neusten Blackrock Greater Europe Investmnet-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Blackrock Greater Europe Investmnet-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...