Die DHL Group, vormals als Deutsche Post bekannt, hat ambitionierte Pläne für die kommenden Jahre vorgestellt. Der Logistikkonzern strebt bis 2030 eine Umsatzsteigerung von 50 Prozent im Vergleich zu 2023 an, was einem Zielwert von über 120 Milliarden Euro entspricht. Um dieses Wachstum zu erreichen, setzt das Unternehmen auf verschiedene Initiativen, darunter die Fokussierung auf schnell wachsende Regionen in Asien, Afrika und dem Nahen Osten sowie die Erschließung neuer Geschäftsfelder im Bereich der erneuerbaren Energien und der Automobilbranche.

Umstrukturierung für gesteigerte Effizienz

Parallel zu den Wachstumsbestrebungen plant die DHL Group eine Modernisierung und Vereinfachung ihrer Konzernstruktur. In den nächsten ein bis zwei Jahren sollen die Bereiche E-Commerce sowie Post und Paket Deutschland als eigenständige Gesellschaften etabliert werden, ähnlich den bereits bestehenden Divisionen. Diese Neuausrichtung soll die Effizienz steigern, ohne Auswirkungen auf Tarifverträge oder andere rechtliche Verpflichtungen zu haben. Der Name Deutsche Post AG bleibt für das Briefgeschäft erhalten.

