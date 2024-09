Der US-Einzelhandelsriese Walmart setzt verstärkt auf internationale Märkte, um sein Wachstum zu beschleunigen. Der Finanzvorstand des Unternehmens betont, dass das internationale Geschäft in den kommenden Jahren einen bedeutenden Beitrag zur Umsatz- und Gewinnsteigerung leisten wird. Besonders vielversprechend entwickeln sich die Aktivitäten in China, Indien und Mexiko, wo Walmart durch innovative E-Commerce-Strategien und Investitionen in die Lieferinfrastruktur punktet.

Fokus auf Kernmärkte und Digitalisierung

In China verzeichnete Walmart trotz wirtschaftlicher Herausforderungen ein Umsatzwachstum von 17,7 Prozent im letzten Quartal. Das Unternehmen experimentiert dort mit neuen E-Commerce-Praktiken und schnellen Lieferoptionen. In Indien treibt Walmart die Entwicklung seiner E-Commerce-Plattform Flipkart voran und nähert sich der Profitabilität. Auch in Mexiko investiert der Konzern kräftig in die Modernisierung seiner Filialen und in digitale Dienstleistungen. Diese internationale Strategie spiegelt sich positiv in der Kursentwicklung der Walmart-Aktie wider, die im laufenden Jahr bereits um 50 Prozent zulegen konnte.

