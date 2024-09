Die französische Großbank BNP Paribas plant einen strategischen Zug im deutschen Markt durch die Übernahme des Privatkundengeschäfts von HSBC Deutschland. Diese Transaktion, die voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen sein wird, umfasst 120 Mitarbeiter sowie die zugehörigen Vermögenswerte und Kunden. Für BNP Paribas bedeutet dies eine erhebliche Stärkung ihrer Position im Bereich Wealth Management, wobei das verwaltete Vermögen auf über 40 Milliarden Euro ansteigen soll. Die Übernahme zielt insbesondere auf vermögende und sehr vermögende Privatpersonen ab und ergänzt die regionale Präsenz der Bank, vor allem in Nordrhein-Westfalen.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Trotz der positiven Nachrichten zur Expansion verzeichnete die BNP Paribas-Aktie einen deutlichen Kursrückgang. An der Börse fiel der Wert um 3,99 Prozent, was auf eine skeptische Haltung der Investoren gegenüber der Übernahme hindeuten könnte. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu den Ambitionen der Bank, ihre Marktposition zu stärken und das Geschäftsmodell in Deutschland auszubauen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob sich die Strategie in einer verbesserten Aktienkursentwicklung niederschlagen wird.

