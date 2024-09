Volkswagen-Chef Oliver Blume kündigte in einem Interview an, dass der Konzern seinen Sparkurs in den kommenden Wochen verschärfen wird. Ziel sei es, noch in diesem Jahr ein umfassendes Kostensenkungspaket zu implementieren. Dabei sollen alle Bereiche des Unternehmens auf den Prüfstand gestellt werden, von den Entwicklungskosten bis hin zu den Arbeits- und Vertriebskosten. Blume betonte, dass auch Kapazitätsreduzierungen und Standortschließungen nicht ausgeschlossen seien. In den anstehenden Tarifverhandlungen mit der IG Metall erwartet der Konzernchef deutliche Zugeständnisse, um die im internationalen Vergleich zu hohen Kosten bei Volkswagen zu senken.

Positive Reaktion am Aktienmarkt

Die Ankündigung des verschärften Sparkurses wurde von den Anlegern positiv aufgenommen. Im XETRA-Handel verzeichnete die Volkswagen-Vorzugsaktie einen Anstieg von 1,6 Prozent und erreichte zwischenzeitlich einen Kurs von 92,46 Euro. Trotz des jüngsten Kursrückgangs seit Donnerstag konnte sich die Aktie somit leicht erholen. Analysten bewerten die Volkswagen-Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 125,10 Euro, was auf weiteres Potenzial hindeutet.

