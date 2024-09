Die Ford Motor Aktie schloss kürzlich bei 10,91 Dollar, was einer leichten Veränderung von +0,28% entspricht. Trotz eines Rückgangs von 3,46% im letzten Monat bleibt die Aktie im Fokus der Anleger. Analysten prognostizieren für das kommende Quartal einen Gewinn pro Aktie von 0,50 Dollar, was einem Anstieg von 28,21% gegenüber dem Vorjahr entspräche. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatz von 171,86 Milliarden Dollar erwartet, was einem Wachstum von 3,54% entspricht.

Herausforderungen und Bewertung

Ford steht vor Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf mögliche Importbeschränkungen für in China produzierte Fahrzeuge. Dies könnte die Produktion des Lincoln Nautilus beeinflussen. Trotz dieser Unsicherheiten wird Ford mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,78 gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und auf eine potenzielle Unterbewertung hindeutet. Die Rentabilität des Unternehmens, gemessen am Return on Equity, liegt bei 8,8%, was jedoch unter dem Branchendurchschnitt von 16% liegt.

