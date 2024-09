Die Novartis-Aktie verzeichnete am Montagmorgen einen leichten Rückgang um 0,3 Prozent auf 98,62 CHF an der SIX Swiss Exchange. Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleibt das Papier nur 4,16 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 102,72 CHF, das am 2. September 2024 erreicht wurde. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 3,78 USD und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 99,56 CHF.

Neueste Forschungsergebnisse der Novartis Foundation

Parallel zur Kursentwicklung präsentierte die Novartis Foundation bahnbrechende Erkenntnisse ihrer AI4HealthyCities-Initiative. Die Studie, die in Zusammenarbeit mit renommierten Partnern durchgeführt wurde, enthüllte potenzielle Zusammenhänge zwischen sozialen Determinanten und kardiovaskulärer Gesundheit in New York City. Diese Erkenntnisse könnten langfristig zu gezielten Interventionen führen und die Strategien zur Verbesserung [...]

