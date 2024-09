Die Porsche Automobil Holding SE sorgt mit einer strategischen Investition für Aufsehen an der Börse. Das Unternehmen beteiligte sich mit einem zweistelligen Millionenbetrag am süddeutschen Drohnenhersteller Quantum-Systems. Diese Nachricht wurde von Anlegern positiv aufgenommen und spiegelte sich im Kursanstieg der Porsche-Aktie wider. Am Handelsplatz XETRA verzeichnete das Wertpapier einen Zuwachs von 2,1 Prozent und erreichte einen Wert von 41,45 Euro. Lutz Meschke, Vorstand für Beteiligungsmanagement, betonte das enorme Marktpotenzial der Drohnentechnologie und erwartet ein überdurchschnittliches Wachstum in diesem Sektor.

Analysten optimistisch für Porsche-Aktie

Trotz der positiven Kursentwicklung sehen Analysten noch Luft nach oben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 55,50 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von über 26 Prozent entspricht. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 3,14 Euro je Aktie prognostiziert, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die Experten erwarten für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn pro Aktie von 15,41 Euro. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

