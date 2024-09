Die BASF-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 45,75 Euro konnte das Wertpapier des Chemiegiganten an Boden gewinnen. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zu den jüngsten Herausforderungen, denen sich das Unternehmen gegenübersieht. Trotz eines Umsatzrückgangs von 6,90 Prozent im zweiten Quartal 2024 und eines gesunkenen Gewinns pro Aktie von 0,56 auf 0,48 Euro, blicken Analysten optimistisch in die Zukunft. Die DZ Bank hat sogar den fairen Wert der Aktie von 54 auf 58 Euro angehoben und empfiehlt den Titel zum Kauf.

Langfristige Perspektiven bleiben positiv

Experten bewerten die laufenden Effizienzprogramme von BASF positiv und erwarten eine weltweite zyklische Erholung. Diese Einschätzung spiegelt sich in der Prognose wider, dass BASF im [...]

