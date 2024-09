Die Alibaba-Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 5,4 Prozent auf 94,95 USD in der New Yorker Börse. Dieser Aufschwung wird hauptsächlich dem neu eingeführten direkten Zugang für Anleger auf dem chinesischen Festland zugeschrieben. Die positive Entwicklung spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen wider, insbesondere angesichts der jüngsten Wirtschaftsförderungsmaßnahmen der chinesischen Zentralbank.

Finanzielle Aussichten

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 7,94 CNY pro Aktie. In der letzten Finanzkonferenz präsentierte Alibaba einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD für das Quartal mit Abschlussdatum 30.06.2024. Obwohl dies einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr darstellt, verzeichnete das Unternehmen einen leichten Umsatzanstieg auf 33,59 Mrd. USD. Die nächste Quartalsbilanzvorlage wird für den 14.11.2024 erwartet, wobei Analysten für das Geschäftsjahr 2025 ein durchschnittliches Ergebnis je Aktie von 59,23 CNY vorhersagen.

