Die Airbus SE-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen bemerkenswerten Anstieg von 1,2 Prozent auf 134,52 Euro an der XETRA-Börse. Dieser Kursgewinn erfolgte trotz der kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen, die einen deutlichen Rückgang des Gewinns pro Aktie auf 0,29 Euro im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,34 Euro zeigten. Der Umsatz stieg hingegen leicht um 0,6 Prozent auf 16 Milliarden Euro. Trotz dieser gemischten Ergebnisse bleibt die Stimmung unter Anlegern positiv, was sich in dem aktuellen Kursanstieg widerspiegelt.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 5,31 Euro je Aktie für Airbus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 162,67 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Zudem erwarten Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2,20 Euro für [...]

