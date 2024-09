BYD, der chinesische Automobilriese, verzeichnet trotz europäischer Strafzölle auf E-Autos beeindruckende Verkaufszahlen. Im August erreichte das Unternehmen einen neuen Monatsrekord von 373.083 verkauften Fahrzeugen, was einem Anstieg von 36% entspricht. Seit Jahresbeginn kletterten die Verkäufe um 30% auf 2,3 Millionen Einheiten, womit BYD bereits knapp zwei Drittel seines Jahresziels von 3,6 Millionen Fahrzeugen erreicht hat. Analysten von Morgan Stanley gehen sogar davon aus, dass BYD sein Verkaufsziel für 2024 auf 4,0 Millionen Einheiten anheben könnte, basierend auf Gesprächen mit dem Management.

Expansion der Transportflotte

Um den steigenden Exportbedarf zu bewältigen, baut BYD seine Flotte an Transportschiffen weiter aus. Kürzlich wurde ein neues Schiff in der Guangzhou Shipyard fertiggestellt, das bald in See stechen soll. Diese [...]

