Die Nemetschek SE-Aktie verzeichnete am Handelstag einen leichten Rückgang. Im XETRA-Handel sank der Kurs um 2,0 Prozent auf 88,70 EUR. Trotz des aktuellen Rückgangs zeigt die Aktie im Jahresvergleich eine bemerkenswerte Entwicklung. Das 52-Wochen-Hoch wurde am 6. Juni 2024 bei 98,20 EUR erreicht, während das Tief von 55,52 EUR am 27. September 2023 verzeichnet wurde. Dies entspricht einer Kurssteigerung von über 37 Prozent innerhalb eines Jahres.

Positive Zukunftsaussichten

Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,530 EUR pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (0,480 EUR) darstellt. Die jüngsten Quartalsergebnisse zeigen ebenfalls eine positive Entwicklung: Der Gewinn pro Aktie stieg auf 0,36 EUR, verglichen mit 0,28 EUR im Vorjahreszeitraum. Zudem verzeichnete das Unternehmen eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent auf 227,69 Millionen EUR. Experten schätzen den fairen Wert der Aktie auf durchschnittlich 89,13 EUR und erwarten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 1,56 EUR je Aktie.

