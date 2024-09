Die Chevron-Aktie verzeichnete in der jüngsten Handelssitzung einen leichten Rückgang um 0,06% auf 147,45 USD, während der S&P 500 um 0,25% zulegte. Im vergangenen Monat sank der Aktienkurs des Ölunternehmens um 0,65%, was hinter der Entwicklung des Energiesektors und des Gesamtmarktes zurückblieb. Analysten erwarten für das kommende Quartal einen Gewinn pro Aktie von 2,79 USD, was einem Rückgang von 8,52% im Jahresvergleich entspricht. Für das Gesamtjahr wird mit einem Umsatz von 201,42 Milliarden USD gerechnet, was einer leichten Steigerung von 0,23% entspräche.

Bewertung und Ausblick

Die Bewertungskennzahlen von Chevron zeigen ein gemischtes Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,39 liegt über dem Branchendurchschnitt, während das PEG-Verhältnis von 2,68 auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. Die [...]

