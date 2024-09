Die Mercedes-Benz Group AG steht derzeit im Fokus der Finanzanalysten. Die Deutsche Bank hat in einem aktuellen Research-Update ihre Einstufung für den Automobilhersteller bei einem "Buy"-Rating belassen, jedoch das Kursziel für die Aktie deutlich reduziert. Diese Entwicklung spiegelt die komplexe Situation wider, in der sich das Unternehmen befindet. Trotz der Herabstufung des Kursziels bleibt die grundsätzliche Kaufempfehlung bestehen, was auf ein langfristiges Vertrauen in die Wertentwicklung hindeutet.

Herausforderungen und Perspektiven

Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass Mercedes-Benz vor Herausforderungen steht. Eine Gewinnwarnung führte kurzzeitig zu einem Kurseinbruch auf ein Zweijahrestief, wobei insbesondere die Sparte Mercedes-Benz Cars betroffen war. Dennoch erholte sich die Aktie rasch, was auf eine robuste Marktposition hindeutet. Positive Impulse kamen zudem aus China, wo angekündigte Konjunkturmaßnahmen den Automobilsektor stützen könnten. Analysten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Gewinn je Aktie von 10,30 EUR, was das Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens unterstreicht.

