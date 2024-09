Die Hornbach Holding verzeichnete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 einen leichten Umsatzrückgang, konnte jedoch gleichzeitig den Gewinn steigern. Trotz widriger Wetterbedingungen und zurückhaltender Konsumenten sank der Umsatz um knapp zwei Prozent auf 1,64 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) stieg hingegen um sechs Prozent auf 119 Millionen Euro, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Der Nettogewinn erhöhte sich sogar um beeindruckende 29 Prozent auf 81 Millionen Euro.

Ausblick und Marktposition

Vorstandschef Albrecht Hornbach zeigt sich mit der Entwicklung zufrieden, obwohl gestiegene Reallöhne sich noch nicht in einer erhöhten Nachfrage nach Renovierungsprojekten niederschlugen. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen einen Umsatz leicht über dem Vorjahresniveau von 6,16 Milliarden Euro. Die Baader Bank bewertet die Aktie weiterhin mit "Add" und einem Kursziel von 95 Euro. Hornbach baut seine Marktanteile in Deutschland und den meisten internationalen Märkten weiter aus, was die positive Einschätzung unterstützt.

