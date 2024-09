Die Aktie von Delivery Hero verzeichnet am Mittwoch einen bemerkenswerten Aufschwung und setzt damit ihren jüngsten Aufwärtstrend fort. Mit einem Kursanstieg von über 7 Prozent überschreitet das Wertpapier erstmals seit einem Jahr die 34-Euro-Marke. Diese positive Entwicklung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen: Die sinkenden Zinsen, überzeugende Quartalsergebnisse und die vielversprechenden Aussichten eines möglichen Börsengangs der Nahost-Tochter Talabat tragen zur Kursdynamik bei.

Fundamentale Stärke und Marktposition

Fundamental konnte der Essenslieferdienst mit erfreulichen Zahlen aufwarten. Höhere Warenkörbe und eine gesteigerte Bestellmenge im ersten Halbjahr führten zu einer verbesserten Geschäftsentwicklung. Diese solide Performance spiegelt sich in der Börsenbewertung wider, wobei die Aktie besser abschneidet als der Gesamtmarkt, gemessen am MDAX. Anleger zeigen sich zunehmend optimistisch hinsichtlich der Zukunftsaussichten von Delivery Hero, was sich in der steigenden Nachfrage nach dem Wertpapier niederschlägt.

