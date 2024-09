Die Lufthansa-Aktie verzeichnete kürzlich einen bemerkenswerten Anstieg im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 1,8 Prozent erreichte der Kurs 6,35 Euro, was Anleger aufhorchen ließ. Trotz des aktuellen Aufschwungs liegt die Aktie jedoch weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 8,59 Euro. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 6,80 Euro, was auf weiteres Potenzial hindeutet. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten zwar einen Umsatzanstieg, aber auch einen Rückgang beim Ergebnis je Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Herausforderungen im Luftverkehr

Die Fluggesellschaft sieht sich weiterhin mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Aufgrund von Sicherheitsbedenken werden Tel Aviv und Teheran vorerst nicht angeflogen, was sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken könnte. Zudem kündigte Lufthansa Cargo Preiserhöhungen an, was als Reaktion auf den zunehmenden Wettbewerbsdruck im Langstreckenbereich gedeutet werden kann. Trotz dieser Hürden bleibt die Lufthansa-Aktie für Investoren interessant, insbesondere angesichts des jüngsten Kursanstiegs und der Erwartungen an eine mögliche Erholung im Luftverkehrssektor.

Anzeige

Die neusten Deutsche Lufthansa-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Lufthansa-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...