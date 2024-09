Die Rwe-Aktie verzeichnete am Handelstag einen Rückgang und schloss bei 31,91 Euro, was einem Minus von 0,9 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Abwärtstrends zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft des Energiekonzerns. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 46,89 Euro, was ein erhebliches Potenzial für Anleger darstellt. Die Experten prognostizieren zudem eine Dividende von 1,09 Euro für das laufende Jahr, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Quartalszahlen und Ausblick

Im jüngsten Quartal konnte Rwe einen deutlichen Gewinnsprung verzeichnen. Der Gewinn je Aktie stieg auf 2,81 Euro, verglichen mit 0,53 Euro im Vorjahreszeitraum. Allerdings ging der Umsatz um 16,11 Prozent auf 4,59 Milliarden Euro zurück. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 2,79 Euro je Aktie. [...]

Hier weiterlesen