Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich am Handelstag im XETRA-Handel weitgehend stabil, mit leichten Schwankungen um die 33,30 Euro-Marke. Trotz eines Tageshochs von 33,39 Euro und eines Tagestiefs von 33,19 Euro blieb der Kurs in einem engen Korridor. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 35,03 Euro, das am 13. September erreicht wurde, liegt die Aktie derzeit etwa 5% darunter. Bemerkenswert ist der Abstand zum 52-Wochen-Tief von 23,93 Euro, der eine potenzielle Erholung von über 28% andeutet.

Ausblick und Analystenschätzungen

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einer Dividendenausschüttung von 0,873 Euro je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 38,84 Euro, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Trotz eines Umsatzrückgangs im letzten Quartal bleibt die Gewinnprognose für 2024 mit 2,89 Euro je Aktie positiv. Die Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse wird für den 6. November erwartet und könnte neue Impulse für den Aktienkurs liefern.

