Die Novartis-Aktie verzeichnete am Dienstag einen positiven Trend an der SIX Swiss Exchange. Im Vormittagshandel stieg der Kurs um 0,5 Prozent auf 98,96 CHF, nachdem er bei 98,78 CHF in den Handelstag gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf 365.718 Aktien. Der Höchstwert der vergangenen 52 Wochen liegt bei 102,72 CHF, während das Jahrestief bei 83,00 CHF notierte. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 3,78 USD je Aktie, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Quartalszahlen und Ausblick

Im zweiten Quartal 2024 erzielte Novartis einen Gewinn von 1,44 CHF je Aktie, was eine deutliche Verbesserung zum Vorjahresquartal darstellt. Der Umsatz ging jedoch um 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF zurück. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 7,46 USD je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 29. Oktober 2024 veröffentlicht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 99,56 CHF, was weiteres Potenzial für die Aktie andeutet.

