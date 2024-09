Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich am Handelstag relativ stabil und pendelte um die 5,76 Euro-Marke. Trotz leichter Schwankungen zwischen 5,71 und 5,80 Euro blieb der Kurs weitgehend unverändert. Das Handelsvolumen lag bei etwa 62.000 Aktien, was auf ein moderates Interesse der Anleger hindeutet. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 7,98 Euro besteht noch Potenzial nach oben, während das Tief von 4,88 Euro bereits deutlich überschritten wurde.

Aussichten für Dividende und Gewinn

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 0,235 Euro pro Aktie, was eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7,70 Euro, was auf optimistische Erwartungen hindeutet. Die Zahlen für das zweite Quartal 2024 zeigten eine positive Entwicklung mit einem Gewinn je Aktie von 0,06 Euro und einem Umsatzwachstum von 4,49 Prozent auf 907 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 1,04 Euro je Aktie erwartet, was das Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens unterstreicht.

