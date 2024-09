Die Unilever-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung im Londoner Börsenhandel. Mit einem Anstieg von 0,6 Prozent auf 48,86 GBP zeigte das Wertpapier eine robuste Performance, die Anleger aufhorchen ließ. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 1.002.357 Aktien, was das rege Interesse der Investoren unterstreicht. Bemerkenswert ist, dass sich der Kurs damit deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP bewegt, welches am 23. Januar 2024 erreicht wurde.

Ausblick auf Dividende und Gewinnerwartungen

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Analysten eine Dividendenausschüttung von 1,78 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die Gewinnerwartungen für 2024 liegen bei 2,89 EUR je Aktie, ein Indikator für die positive Einschätzung der Geschäftsentwicklung. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 47,34 GBP sehen Experten noch Potenzial für die Unilever-Aktie, wenngleich das aktuelle 52-Wochen-Hoch von 50,34 GBP vom 10. September 2024 eine gewisse Herausforderung darstellt.

