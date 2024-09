Die Symrise-Aktie verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 1,8 Prozent auf 123,00 Euro, was eine deutliche Annäherung an das jüngste 52-Wochen-Hoch von 123,25 Euro darstellt. Diese positive Entwicklung unterstreicht das wachsende Vertrauen der Anleger in das Unternehmen, das sich seit seinem Tiefpunkt im Oktober 2023 bei 87,38 Euro um beeindruckende 40,76 Prozent erholt hat.

Dividendenaussichten und Analystenprognosen

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Experten eine Dividendenausschüttung von 1,22 Euro je Aktie, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 119,33 Euro, was die aktuelle positive Stimmung um den Titel weiter untermauert. Zudem erwarten Fachleute für 2024 einen Gewinn je Aktie von 3,30 Euro, was die solide Positionierung von Symrise am Markt unterstreicht.

