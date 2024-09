Die Siemens Energy AG verzeichnet positive Entwicklungen sowohl an der Börse als auch in der Unternehmensführung. Nach einer Phase der Seitwärtsbewegung hat die Aktie des Energietechnikkonzerns wieder an Fahrt gewonnen und nähert sich ihrem Allzeithoch von 34,48 Euro. In diesem Kontext hat der Aufsichtsrat eine wegweisende Entscheidung getroffen: Der Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Christian Bruch wurde um weitere fünf Jahre bis April 2030 verlängert. Diese Entscheidung wird als Zeichen der Kontinuität und des Vertrauens in die bisherige Unternehmensführung gewertet.

Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Bruch, der seit 2020 an der Spitze des Unternehmens steht, hat Siemens Energy durch turbulente Zeiten geführt. Besonders die Übernahme des Windgeschäfts stellte eine große Herausforderung dar, [...]

