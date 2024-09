München (ots) -- Branchenpioniere diskutieren die Zukunft von Real-World Evidence und datengestützten Gesundheitslösungen.- Im Fokus: Patientenzentrierung, Marktstrategien, Präzisionsmedizin und digitale Gesundheitslösungen.- Top-Speaker beleuchten aktuelle Trends und zukunftsweisende Ansätze in interaktiven Formaten.Temedica, ein führendes Health-Insights-Unternehmen aus München, veranstaltet in Kooperation mit Google Deutschland erneut "The Future of Health Insights". Nach dem erfolgreichen Auftaktevent im Vorjahr versammeln sich am 15. Oktober 2024 im Google-Headquarter München führende Köpfe aus Pharma, Technologie und Forschung, um die Transformation des Gesundheitssektors durch Real-World Evidence und digitale Innovationen zu beleuchten."Gemeinsam mit Google möchten wir die Chancen datengestützter Entscheidungsfindung erfahrbar machen", erklärt Gloria Seibert, Gründerin und CEO von Temedica. "Die Verknüpfung von Gesundheitsdaten und künstlicher Intelligenz eröffnet heute ganz neue Wege, die patientenzentrierte Medizin voranzutreiben. 'The Future of Health Insights' bietet nicht nur Raum für den Austausch über innovative, datengetriebene Lösungen, sondern auch die Möglichkeit, direkt von denjenigen zu lernen, die diese bereits erfolgreich in ihren Organisationen umsetzen."Das Event beleuchtet unter anderem Themen wie Business Intelligence, Omnichannel Marketing, Generative AI und Patient Engagement. In interaktiven Workshops, Panel-Diskussionen und Masterclasses arbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aktiv an zukunftsweisenden Lösungen.Zu den Top-Speakern gehören Univ.-Prof. Dr. Ulrike Attenberger, Leiterin der Radiologie und Nuklearmedizin am Universitätsklinikum AKH Wien und Pionierin im Bereich KI-gestützter Diagnostik, sowie Dr. med. Markus Leyck Dieken, Ex-CEO der Gematik und langjähriger Spitzenmanager bei Unternehmen wie Teva, Novo Nordisk und Novartis."The Future of Health Insights" ist die zentrale Plattform für Branchenexperten sowie innovative Köpfe aus Pharma, Life Sciences, führender Forschung und Datenanalyse, um gemeinsam am Potenzial von Gesundheitsdaten zu arbeiten und die Zukunft des Gesundheitswesens neu zu definieren.Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung finden Sie unter: https://temedica.com/en/temedica-future-of-health-insights-2024Über TemedicaTemedica ist ein Health Insights-Unternehmen, ansässig in München. Seit 2016 betreibt Temedica das europaweit führende Ökosystem für Real World Insights im Gesundheitsbereich. Temedicas Mission ist es, personalisierte und individuelle Medizin zu ermöglichen und dadurch Patientinnen und Patienten und deren individuelle Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Dies erreicht das Unternehmen durch die Verknüpfung gesundheitsrelevanter Daten aus diversen Quellen, die DSGVO-konform zu wertvollen Erkenntnissen verarbeitet werden.Temedica wird von einem Konsortium renommierter Investoren mit langjähriger Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie unterstützt, darunter die Gründungsinvestoren von BioNTech. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter https://temedica.com/de/.Für weitere Informationen und Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:Temedica GmbHAnna HaunerCorporate CommunicationsT: + 49 175 431 030 1E-Mail: pr@temedica.comOriginal-Content von: Temedica GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168525/5873449