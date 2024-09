Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld weiterhin robust. Der Aktienkurs des Rückversicherungsriesen bewegte sich in den letzten Handelssitzungen in einem engen Korridor zwischen 491 und 496 Euro. Trotz geringfügiger Schwankungen bleibt die Wertschätzung der Anleger für das Unternehmen nahezu unverändert. Experten sehen weiterhin Potenzial und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 511,67 Euro, was auf mögliche Zuwächse in naher Zukunft hindeutet.

Solide Fundamentaldaten stützen Kurs

Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die starke Position der Münchener Rück. Mit einem Gewinn pro Aktie von 12,16 Euro und einem Umsatzwachstum von 14,28 Prozent auf 17,39 Milliarden Euro übertraf das Unternehmen die Vorjahreswerte deutlich. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem [...]

