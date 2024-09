Die Infineon-Aktie verzeichnete einen deutlichen Kursanstieg im XETRA-Handel, mit einem Plus von 3,1 Prozent auf 30,38 Euro. Dieser Aufschwung wird durch die steigende Nachfrage nach KI-Ausrüstung und positive Prognosen in der Halbleiterbranche gestützt. Das Tageshoch lag bei 30,52 Euro, was die optimistische Stimmung der Anleger widerspiegelt. Das aktuelle 52-Wochen-Hoch von 39,35 Euro, erreicht am 15.12.2023, zeigt noch Potenzial für weiteres Wachstum.

Analysteneinschätzungen und Zukunftsaussichten

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,349 Euro pro Aktie und setzen das mittlere Kursziel bei 41,81 Euro an. Trotz eines Umsatzrückgangs im letzten Quartal bleiben die Aussichten positiv. Die starke Nachfrage nach Speicherchips mit hoher Bandbreite dürfte nicht nur Infineon, sondern auch andere Unternehmen im Sektor begünstigen. [...]

Hier weiterlesen