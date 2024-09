1&1 Versatel, eine Tochtergesellschaft der 1&1 AG, investiert kräftig in die Erweiterung ihres bundesweiten Glasfasernetzes. Mit der Implementation einer neuen 800G-Flexgrid-Lösung und der Adtran ALM-Faserüberwachungsplattform wird die digitale Infrastruktur deutlich verstärkt. Diese strategische Aufrüstung unterstützt nicht nur Deutschlands digitale Transformation, sondern stärkt auch die Konnektivität für Unternehmen und den öffentlichen Sektor. Das Upgrade ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 800 Gbit/s und erstreckt sich über etwa 65.000 km Glasfaserinfrastruktur.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Trotz dieser zukunftsweisenden Investitionen zeigt sich der Aktienkurs der 1&1 AG derzeit stabil. An der Börse notierte die Aktie zuletzt bei 13,62 EUR, was einem geringen Abstand zum 52-Wochen-Tief von 11,98 EUR entspricht. Analysten sehen jedoch Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 20,83 EUR, was einen möglichen Anstieg von über 50% bedeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 1,69 EUR, was die positive Einschätzung der Unternehmensentwicklung unterstreicht.

